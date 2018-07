Chiar daca te speli in fiecare zi si esti atenta la igiena ta, exista un loc din corpul tau in care se acumuleaza multe bacterii. Cu siguranta nu te-ai fi gandit ca situatia sta asa.

Oamenii de stiinta au descoperit ca in aceasta zona a corpului se afla de zeci de ori mai multe bacterii ca intr-o baie in care se afla o toaleta. Despre ce este vorba vezi AICI.

citeste mai mult