Alin Minteuan, antrenorul CFR-ului, a declarat după meciul câştiga la ultima fază cu Poli Iaşi că omul meciului, George Ţucudean, are probleme de sănătate. Fotbalistul se confruntă, de ceva vreme, cu o accidentare care revine periodic şi de aceea nu a început meciul din primul minut. ”Am crezut până la final. Ţucudean are nişte probleme la coapsă. Din păcate, îi trec, iar îi apar şi eu am decis să-l ţin şi să-l trimit pe final. A fost inspiraţie.

Până la urmă, Ţucudean, Omrani, care a lipsit azi... Probabil Costache a mai jucat vârf în altă parte, a avut devotament, a avut o atitudine bună, a făcut un joc bun”, a declarat... citeste mai mult