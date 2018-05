Simona Halep e principala favorită la ediţia din acest an de la Roland Garros şi Ilie Năstase, primul lider mondial din istorie, are încredere totală în constănţeanca de 26 de ani. "Nasty" spune că Halep e în formă bună şi că poate face o figură bună la Openul francez.

"Din ce văd la televizor, ea cred că e într-o formă foarte bună. Simona Halep este în creştere, îmi place cum joacă. Dacă am putea să ne programăm cea mai bună formă, ne-am programa-o pentru un Grand Slam. Dar, oricum, turneul de la Madrid şi Roma au fost foarte bune pentru pregătirea Simonei înainte... citeste mai mult