Cristian Bălgrădean (30 de ani) e sigur de postul său de titular la FCSB, a anunţat, luni dimineaţă, Gigi Becali (60 de ani), cel care a exclus din start varianta aducerii lui Plamen Iliev, portarul de 26 de ani al Astrei Giurgiu.

Imediat după meciul de la Craiova, 1-2 pe 22 octombrie, Becali a vorbit despre necesitatea transferului unui portar, dar, între timp, s-a răzgândit şi spune că "Pufi" Bălgrădean nu mai are nicio emoţie, Dică şi Mihai Stoica opinând că goalkeeperu-ul de 30 de ani nu are nevoie de concurenţă: "Habar nu am de Iliev, nu vreau să-l iau.... citeste mai mult

