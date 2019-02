Inconstienti pe drumurile publice. I-a imprumutat masina stiind ca nu are drept de condus

La data de 26.02.2019, politistii braileni l-au identificat, in trafic, pe un sofer in timp ce conducea un autoturism fara a detine permis de conducere.

In jurul orei 19:00, politisti din cadrul Politiei Orasului Faurei l-au oprit in trafic, pe DJ 203 S, in afara orasului Faurei, pe un barbat, in varsta de 33 de ani, din satul Horia, comuna Surdila Greci, in timp ce conducea un vehicul.

In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca acesta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul i-a fost incredintat... citeste mai mult

