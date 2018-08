In cursul zilei de ieri, politisti din cadrul Biroului Ordine Publica l-au oprit in trafic pe un tanar, in varsta de 29 de ani, din Braila, in timp ce conducea pe Calea Calarasilor o motocicleta, avand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile...

Info Braila, 13 Iunie 2018