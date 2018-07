Includerea localității Roșia Montană în lista Patrimoniului Mondial UNESCO a fost amânată, luni, după dezbaterile de la cea de-a 42-a sesiune a Comitetului pentru Patrimoniul Mondial UNESCO, care are loc în perioada 24 iunie - 4 iulie, la Manama, în Bahrain.

Dosarul "Peisajul Cultural Minier Roşia Montană" a fost trimis de Ministerul Culturii din România la UNESCO, pentru înscrierea în Patrimoniul Mondial, pe 4 ianuarie 2017 și primise recomandare pentru includere din partea International Council on Monuments and Sites (ICOMOS).... citeste mai mult