"Este vorba despre un suporter al echipei Dinamo care, după pauză, a pătruns în spaţiul amenajat pentru suporterii Sepsi, a luat de pe gardul stadionului un steag care are culorile Ungariei şi a fugit cu el pe teren către colegii lui de la Dinamo. A fost reţinut de către stewarzi, persoana în cauză a fost interză 12 luni pentru a participa la activităţi sportive şi în plus i s-a acordat o sancţiune contravenţională de 1.000 de lei.

Mai avem o persoană preluată de Jandarmi, are dosar penal pentru port de arme albe şi port de materiale pirotehnice", a declarat, pentru MEDIAFAX, Colonel Adrian Stoian, purtator de cuvânt gruparea mobilă de jandarmi... citeste mai mult

