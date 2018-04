Aproximativ trei sute de oameni s-au adunat sâmbătă seara la biserica romano-catolică „Sfinţii Apostoli Petru şi Paul” din centrul Piteştiului. Îmbrăcaţi frumos, ca-n zi de mare sărbătoare, au umplut lăcaşul de cult şi au aşteptat ora 21, când a început slujba. Bucuria le-a fost umbrită la sfârşitul evenimentului…

„Cristos a înviat!”

Cu o săptămână înaintea ortodocşilor, romano-catolicii au sărbătorit Paştele. Ca-n fiecare an, membrii acestui cult s-au reunit în Casa Domnului de pe Strada Mare,... citeste mai mult