Incidenta tuberculozei in Romania e de 6,5 ori mai mare ca in UE Romania este tara din Uniunea Europeana cu cele mai multe cazuri noi de tuberculoza inregistrate, incidenta fiind de 6,5 ori mai mare ca in UE, au informat specialistii de la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, care au organizat joi o conferinta de presa, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva acestei grave maladii.

acum 49 min. in Social, Vizualizari: 24 , Sursa: 9am in