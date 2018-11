* în această dimineaţă, un elev a ajuns la spital după ce s-a accidentat în timpul orei de educaţie fizică





Ora de educaţie fizică s-a terminat prost pentru un elev al Liceului Economic „I. Ghica”. În această dimineaţă, în timpul unei meci de fotbal, adolescentului i-a sărit rotula, iar profesorul a sunat imediat la 112.

„Era în ora de sport şi i-a venit piciorul într-o parte. I s-a deplasat rotula, nu are piciorul rupt. Noi am chemat imediat Salvarea şi i-am spus să stea nemişcat ca să nu se întâmple şi altceva. Am anunţat părinţii şi au plecat la spital. Din câte am înţeles accidentul s-a produs când a sărit să