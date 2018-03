Bărbatul care a întrerupt ceremonia desfăşurată la sediul Muzeului de Istorie din Galaţi este angajatul instituţiei, ocupând funcţia de restaurator.

El i-a cerut directorului muzeului să plece de la ceremonie deoarece a fost colaborator al securităţii şi, potrivit legii lustraţiei, nu are voie să ocupe funcţii publice.

„Un securist sau un turnător, el nu are ce căuta aici, aici ne luptăm numai cu ei... Vreau să fie demis, ce facem? Lucrăm cu securişti? Am depus petiţie şi la Curtea de Justiţie şi la ANI. Sunt angajat la muzeu, sunt restaurator, de nouă ani. Legea lustraţiei în România a fost votată în 2012, dar sunt securişti în diferite instituţii, suntem conduşi de securişti, nu... citeste mai mult

