”Probleme pentru un #Boeing 737-300 #BlueAir (YR-BAP, varsta 27 de ani), zborul #0B3102 Cluj-Bucuresti. Conform discutiilor cu turnul de control, pilotii au raportat vibratii la motor dupa decolare.

Cei care au auzit avionul decoland spun ca se auzea ciudat, asemeni unui C-130 Hercules, nicidecum #B737.

Avionul a aterizat in siguranta duminică seară la Cluj Napoca”, a precizat publicația Aeronews pe pagina de Facebook.

"Imediat ce avionul s-a desprins de sol, am auzit o bubuitură puternică venind dinspre motorul stâng, iar avionul a început să trepideze foarte tare. Probabil că a intrat o pasăre în motor pentru că am observat scântei ieșind din el. Dar poate că norocul... citeste mai mult

