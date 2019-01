Tensiune şi incertitudine la Londra, după respingerea Acordului Brexit în Parlament. O înfrângere catastrofală pentru premierul Theresa May, după cum au comentat mai mulţi analişti şi publicaţii internaţionale. Şefa guvernului britanic se confruntă cu o moţiune de neîncredere introdusă de opoziţia laburistă imediat după votul de marți seară. Vor fi ore de dezbateri aprinse, la finalul cărora vom afla daca Marea Britanie schimbă guvernul şi ce tip de Brexit ar putea concepe.

Theresa May, premierul Marii Britanii: "Camera Comunelor este clar că nu sprijină acest acord. Nu este clar ce susţine."

