Între cei opt tineri jucători din Academie pe care Gică Hagi i-a luat cu echipa de seniori a FC Viitorul în cantonamentul din Antalya se numără şi fiul fostului mare fotbalist Gică Popescu. Internaţional de juniori, Nicholas are 16 ani, joacă mijlocaş defensiv şi spune că prezenţa sa la prima echipă îl ambiţionează şi îl motivează.

„E primul meu cantonament cu echipa mare. Mă simt foarte bine. Am fost plăcut surprins când am fost chemat. Încerc să mă bucur la maximum de aceste momente şi, în acelaşi timp, să...