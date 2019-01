• din ultima zi lucrătoare a anului 2018, respectiv din 28 decembrie, adjunct la Poliţia Municipiului Brăila este comisarul Mihai Condruz, fratele comisarului şef Valentin Condruz, nr. 2 de la IPJ • funcţia era liberă, întrucât fostul adjunct, Dobrescu Florin Sergiu, a plecat la Ordine Publică • de asemenea, din 3 ianuarie 2019, Serviciul Poliţiei Rutiere Brăila îl are din nou şef pe Bogdan Zotoi



Început de an cu schimbări mari la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila. Poliţia Municipiului Brăila are un nou adjunct, iar Bogdan Zotoi