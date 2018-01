În acest an, va fi o vânătoare atipic organizată de Ion Ţiriac la Balc, scrie presa locală. Discreţie totală. Nici organizaţiile pentru protecţia animalelor, prezenţe constante an de an la Balc, nu par a şti că vânătoarea va avea loc şi în acest an.

Nimic nu le-a dat de bănuit nici autorităţilor locale. Dacă până acum era mare agitaţie la Balc în preajma vânătorii, primarul Arsenie Moroşan spune că acum nu au fost tocmiţi nici gonacii şi nici nu a fost semnalată prezenţa maşinilor cu numere de Bucureşti, care făceau cărare spre domeniu înainte de a-şi face apariţia bogaţii... citeste mai mult

