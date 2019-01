În perioada 6-16 ianuarie 2019, Orchestra Naţională Simfonică a României susţine primul său turneu în Statele Unite ale Americii. În program sunt incluse şapte concerte, la Palm Beach, Miami, Fort Myers, Detroit, New Jersey şi New York. La pupitrul Orchestrei Naţionale Simfonice a României se va afla Cristian Măcelaru, unul dintre cei mai apreciaţi dirijori români la nivel internaţional.

Concertul de deschidere a turneului are loc astăzi, 6 ianuarie, la Kravis Center, West Palm Beach, Florida. Solistul Orchestrei Naţionale Simfonice a României va fi violoncelistul Andrei Ioniţă, care va interpreta Concertul în si... citeste mai mult