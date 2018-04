După finalizarea lucrărilor de modernizare planificate pentru acest an, durata dintre două revizii va creşte la patru ani, următoarea revizie fiind planificată pentru 2022. Înainte de 2014, astfel de revizii aveau loc anual, iar după finalizarea programului de modernizare a Petrobrazi, perioada dintre două revizii a fost extinsă la doi ani.

