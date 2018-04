Incepe repartizarea voucherelor de vacanta. Fiecare salariat va primi 1.450 de lei Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat, luni, ca voucherele de vacanta vor incepe sa fie distribuite, incepand de saptamana viitoare, deci de la 30 aprilie.

Incepand de saptamana viitoare, toti salariatii din sistemul public vor primi vouchere de vacanta. Conform legislatiei in vigoare, fiecare bugetar are dreptul la un voucher de vacanta anual, in valoare de 1.450 de lei.

Cand se vor acorda voucherele de vacanta? Conform ministrul Turismului, Bogdan Trif, "voucherele de vacanta au intrat in linie... citeste mai mult

