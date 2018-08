Postul Adormirii Maicii Domnului reprezinta unul dintre cele mai importante posturi pe care credinciosii trebuie sa le tina de-a lungul anului. Ca durata, acesta este mai scurt doar decat Postul Pastelui si cel al Craciunului. Postul Postul Adormirii Maicii Domnului incepe de regula la data de 1 august si tine doua saptamani (1-15 august).

Lasata secului are loc pe 31 iulie insa, in cazul in care aceasta zi pica miercurea sau vinerea, se lasa secul in cursul serii zilei de 30 iulie, iar postul incepe pe 31 iulie.

Traditional, acest post mai poarta denumirea de Postul Sfintei Marii sau Santamariei,

