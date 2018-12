Pentru că aceasta este ultima ediţie, gala de deschidere de mâine va cuprinde o scurtă privire asupra istoriei NexT, de la fondarea festivalului şi până la ediţia actuală, care se întoarce la rădăcini şi aduce în prim-plan atât filmele scurte cu adevărat inovatoare, cât şi pe cei care le creează.

Competiţia Internaţională este grupată în patru programe cu filme din toată lumea, scurtmetraje care vin din 20 de ţări diferite şi aduc cea mai mare varietate geografică a selecţiei NexT de până acum. În acelaşi timp, fanii cinemaului românesc vor întâlni la NexT cele mai proaspete voci autohtone în cadrul a două programe de câte 5... citeste mai mult

