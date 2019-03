Nationala de fotbal a Romaniei va incepe o noua campanie de calificare la un turneu final de Campionat European. Primul adversar din batalia pentru Euro 2020 va fi formatia Suediei, echipa pe care tricolorii o vor intalni sambata, 23 martie, de la ora ora 19:00, pe Friends Arena din Stockholm.

Sortii au repartizat echipa noastra in Grupa F, alaturi de Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe si Malta. Pentru a se califica, tricolorii ar trebui sa termine pe unul din primele doua locuri in grupa. Cum Spania, campioana mondiala si tripla campioana europeana, are cele mai mari sanse la castigarea grupei, jucatorii din componenta sa facand parte din echipe puternice ale Europei... citeste mai mult

acum 27 min. in Actualitate, Vizualizari: 11 , Sursa: Antena 3 in