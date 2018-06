Cea de-a șasea ediție a festivalului Jazz in the Park începe astăzi, 21 iunie. Timp de 11 zile sute de muzicieni vor concerta la Cluj în diverse locuri din oraș: la Opera Maghiară (în 21 iunie), în curtea Muzeului de Artă (din 22 iunie și până în 27 iunie inclusiv), pe malul Someșului (22-24 iunie), în stradă – pe b­­ulevardul Eroilor și în fața Casei Matei Corvin (luni, 25 iunie), la Pata Rât (marți, 26 iunie), în Parcul Central (de joi 28 iunie și până duminică, 1 iulie).



“În 2013, când eram la prima ediție Jazz in the Park, am început exact în aceeași zi, iar astăzi tot într-o zi de 21 iunie dăm start festivalului. Diferența e că avem acum o altă anvergură, iar... citeste mai mult