11 formaţii, peste 30 de artişti invitaţi din lume, cinci seri de concerte. Sunt coordonate ale celei de-a VI-a ediţii a Braşov Jazz & Blues Festival, care începe din 11 septembrie 2018. În acest an, evenimentul se desfăşoară la Centrul Cultural Reduta, iar după concerte, într-un pub braşovean (Deane’s Irish Pub & Grill) vor avea loc concerte jam session.

Cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Jazz & Blues de la Brașov va avea loc între 11-15 septembrie 2018.

Evenimentul se anunță unul de excepție, cu 11 formații și peste 30 de artiști din întreaga lume invitați, astfel că și durata festivalului a fost prelungită de la 3, la 5 zile.

Acest lucru în... citeste mai mult