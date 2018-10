• cea de a VI-a ediţie a Festivalului se va desfăşura în perioada 19-21 octombrie, la Sala Mare a Teatrului „Maria Filotti”



În perioada 19-21 octombrie, la Teatrul „Maria Filotti” Brăila va avea loc cea de a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Jazz Johnny Răducanu. În acest an, în urma preselecţiilor, în concurs vor fi 14 concurenţi, care vor evolua câte 7 în primele două seri, iar duminică seara este Gala Laureaţilor, în care se vor acorda cele 6 premii.

Concurenţii admişi în concurs în urma preselecţiei:

Formaţie

Stefano Coppari Quartet – Italia

First Light Quartet – Spania /... citeste mai mult