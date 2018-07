Primăria Capitalei prin ARCUB organizeaza in perioada 13 iulie - 5 august Festivalul Internațional de Teatru de Stradă București B-FIT in the Street. Cea de-a zecea ediție a festivalului, intitulată „O poveste românească în Anul Centenarului”, aduce...

Amosnews, 11 Iulie 2018