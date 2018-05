Au ramas doar cateva zile pana cand elevii de clasa a II-a dau startul Evaluarii Nationale 2018, in perioada 7-10 mai. Elevii trebuie sa urmeze niste reguli stricte in timpul desfasurarii examenului, in caz contrar vor fi eliminati din sala.

Ce trebuie sa stie si sa respecte elevii:

Candidatii vor intra in sala de examinare cel tarziu la ora 8.30, dupa predarea materialelor ce nu sunt permise a fi introduse de catre candidati in sala de examen (orice ar putea sa ii inspire - carti, dictionare, telefoane, tablete etc.).

Proba incepe la ora 9.00, moment in care se deschid plicurile sigilate care contin varianta de subiecte multiplicata, in... citeste mai mult

azi, 15:13 in Educatie, Vizualizari: 31 , Sursa: Amosnews in