La începutul lunii ianuarie 2017, Garda Naţională de Mediu, în parteneriat cu „Let’s Do It, România!”, a lansat concursul „Let’s Be Eco!”, competiţie adresată unităţilor de învăţământ din mediul rural, în scopul reutilizării resurselor şi protejării...

Graiul Maramuresului, 10 Martie 2017