Pe parcursul a trei zile, 18-20 octombrie 2018, în municipiul Târgovişte, se desfăşoară sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO şi sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural, cea de-a 51-a ediţie a Festivalului Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de aur”.

În acest an tema este „Romanţa ne uneşte”, evenimentul fiind dedicat celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918 şi, totodată, salvgardării şi promovării Romanţei ca gen muzical al patrimoniului cultural naţional, în vederea înscrierii acesteia în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii.

