Ediţia din 2018 a Bucharest Jazz Festival este cea de-a treia şi ultima curatoriată de Teodora Enache în calitate de director artistic al festivalului.

„Publicul Bucharest Jazz Festival se bucură şi în 2018 de această varietate efervescentă specifică jazzului. Muzica ce se aude live în acest an la concertele din Piaţa George Enescu provine din curente diferite care, adunate împreună, generează această forţă imensă pe care o deţine muzica de jazz, aceea de a uni minţile şi sufletele şi de a celebra momentul prezent”, declară Teodora Enache despre programul din acest an al festivalului.

Capul de afiş al ediţiei din acest an a Bucharest Jazz Festival, saxofonistul norvegian Jan Garbarek

