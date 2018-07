Iată mai jos programul zilei de luni de la BRD Bucharest Open 2018 aşa cum a fost comunicat de organizatori. Le veţi putea vedea la lucru pe Miriam Bulgaru, Alexandra Dulgheru, Gabriela Ruse, Irina Bara şi Alexandra Cadanţu la simplu, dar şi perechile Irina Begu/ Andreea Mitu şi Mihaela Buzărnescu/ Raluca Olaru.

Meciurile vor fi televizateîn direct pe DigiSport.

CENTRE COURT ora 14:00 pm

M. Duque-Mariño (COL) vs A. Rus (NED)

[WC] M. Bulgaru (ROU) vs Y. Wang (CHN)

[7] P. Parmentier (FRA) vs A. Dulgheru (ROU)

Nu înainte de ora 20:30

[WC] E. Ruse (ROU) vs [8] P. Hercog (SLO)

GRANDSTAND ora 14.00

Qualifying – [WC] A. Bondar (HUN) vs R. Sramkova (SVK)

T. Zidansek (SLO) vs R. Peterson

