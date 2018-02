Vineri, 16 februarie 2018, China va celebra începutul Noului An Chinezesc. Fiecare an chinezesc își primește numele în funcție de zodiacul chinezesc.

Data se schimbă anual în funcție de Calendarul lunisolar Chinezesc. La fel ca zodiacul vestic, acesta este divizat în 12 secțiuni, dar fiecare secțiune este caracterizată de un animal.



Anul nou chinezesc începe pe 16 februarie 2018, iar din punct de vedere astrologic va fi anul Câinelui de Pământ. Acest an este asociat cu suişuri şi coborâşuri în orice aspect al vieţii. Nu este, totuşi, nevoie să fim prea... citeste mai mult