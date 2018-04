Sarbatorim Europa prin a V-a editie a Crosului Europei la Alba Iulia! In 11 mai 2018, la ora 12.00 dam startul celor pasionati de alergare. Daca vreti sa veniti, aveti formularul alaturat unde va puteti inscrie. Lansam inscrierile la Crosul Europei, un eveniment sportiv la care participa alergatori din Regiunea Centru si nu numai, pentru a sarbatori valorile si drepturile castigate in calitate de cetateni europeni, un eveniment la care toata lumea castiga.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, prin Centrul Europe Direct Regiunea Centru, alaturi de Primaria Municipiului Alba Iulia, organizeaza in 11 mai 2018, Crosul Europei, editia a V-a, eveniment in aer... citeste mai mult

azi, 09:07 in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: Amosnews in