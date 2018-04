Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila a dispus intensificarea masurilor si suplimentarea efectivelor pentru asigurarea unui climat de ordine, liniste si siguranta publica pe timpul manifestarilor religioase prilejuite de sarbatorirea „Izvorului Tamaduirii”.

In perioada 11 – 14.04.2018 peste 200 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Braila in cooperare cu jandarmi din cadrul Brigazii Speciale Constanta vor actiona in municipiul Braila pentru a preveni incidentele ce ar putea tulbura ordinea publica, precum si pentru a... citeste mai mult