13 lungmetraje și 22 de scurtmetraje româneşti vor fi proiectate la ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (25 mai – 3 iunie) în cadrul Zilelor Filmului Românesc. Este vorba despre o secţiune competiţională a Festivalului în care se regăsesc filme realizate in perioada 2016-2017 în coproducţii majoritare cu România. Unele dintre filmele se văd pentru prima data, fiind premiere mondiale, altele au fost distinse cu premii importante in mari festivaluri internaţionale. Nu mă atinge-mă (Touch Me Not) r. Adina Pintilie va avea o proiecţie in data de 1 iunie la Casa de Cultură a Studenţilor urmată de o sesiune... citeste mai mult