A treia zi de meciuri la Wimbledon Championships (34 de milioane de lire sterline premii totale), al treilea turneu de această categorie al anului, care se desfăşoară pe terenurile din All England Lawn Tennis and Croquet Club concide debutului meciurilor de pe tablourile de dublu de pe tablourile masculin şi feminin.

România va avea, azi, cinci reprezentantepe terenurile de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, una dintre ele urmând să joace două meciuri. Sorana-Mihaela Cîrstea (51 WTA) începe ziua pe Terenul 14, urmând s-o aibă adversară în Turul 2 pe Evgeniya... citeste mai mult

