Incep lucrarile la drapelul gigant din Podu Ros. Valoarea proiectului depaseste 400 mii lei

Malul Bahluiului si o portiune din strada Profesor Dr. doc. Dimitrie Mangeron s-au prabusit in Podu Ros, in urma cu cateva minute, chiar in zona in care au loc lucrarile de reabilitare a conductelor care subtraverseaza pista de biciclisti. Strada a...

Buna ziua Iasi, 23 Februarie 2011