Inscrierile copiilor in clasa pregatitoare in anul scolar 2017-2018 incep luni si se incheie in 30 martie, iar parintii pot vizita scolile si pot vorbi cu invatatoarele in Ziua portilor deschise, care va fi organizata pana pe 2 martie. In clasa...

Evenimentul, 27 Februarie 2017