Industria IT din România se dezvoltă cu un ritm anual de creştere de 10-12% pe an de câţiva ani încoace, însă numărul absolvenţilor cu o specializare în domeniul IT a rămas relativ constant, în jurul valorii de 6.000 – 7.000 pe an. De aceea, cea mai mare piedică în dezvoltarea acestui sector – care a ajuns la 6% din PIB cu mai puţin de 200.000 de angajaţi – o reprezintă numărul redus de absolvenţi de facultate cu profil IT. „Eu nu am auzit în ultimii ani industria plângându-se de calitatea absolvenţilor, industria se plânge foarte mult de numărul absolvenţilor. Vreau sa vă zic aici că vedem deja un fenomen care se întâmplă la Cluj -...