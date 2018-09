Azi încep 16-imile Cupei României la fotbal, o fază care se dispută într-o singură manşă. În caz de egalitate se acordă două reprize suplimentare a câte 15 minute, după care se ajunge la loviturile de departajare dacă situaţia o cere. Cupa României continuă miercuri şi joi cu restul meciurilor.

Meciurile de marţi: Voluntari – Botoşani (16:00, Digi, Telekom, Look), Miercurea Ciuc – Energeticianul (16:30), Snagov – CSU Craiova (18:45, Digi, Telekom, Look), ASU Poli Timişoara – Sepsi (19:00), Brăila – Dinamo (21:30, Digi, Telekom, Look).

