Un incendiu violent a cuprins joi o clădire cu birouri în capitala statului Bangladesh, Dhaka.

Imaginile postate pe rețelele de socializare sunt de-a dreptul șocante, cu oameni care încearcă disperați să se salveze.

Autoritățile au confirmat că patru persoane au murit și 35 au fost salvate.

Pompierii au ajuns cu dificultate să stingă flăcările și nu se știe câți oameni sunt prinși înăuntru.

ATENȚIE, IMAGINI CU UN PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL



