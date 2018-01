Incendiu puternic la Turnul Trump din New York - VIDEO

Cel puţin 12 persoane şi-au pierdut viaţa într-un incendiu izbucnit într-o clădire din cartierul Bronx, din New York, relatează Agerpres. Primarul oraşului New York Bill de Blasio a declarat că printre victime se numără şi un copil de un an şi că...

B1TV, 29 Decembrie 2017