Incendiu la un club din Mamaia (galerie foto)

In aceasta noapte pompierii de la ISU Dobrogea au fost anuntati ca a izbucnit un incendiu la un club din nordul statiunii Mamaia . Apelul a fost pentru copertina. La fata locului a ajuns autospeciala din punctul temporar Mamia, incendiul era partial lichidat, de fapt a ars o ghena de gunoi si a fost afectata si copertina clubului pe o suprafata de aproximativ 6 mp. In acel moment nu erau persoane in interior. Incendiul s-a propagat din exterior, respectiv de la ghena de gunoi. Cauzele sunt in curs de stabilire

Sursa foto:... citeste mai mult