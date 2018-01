Incendiu la turnul Trump din New York

Pompierii din New York au confirmat un incendiu în turnul Trump, dar au precizat că focul este sub control și nu există răniți sau persoane evacuate.

Președintele Donald Trump și familia sa nu se aflau în clădire în momentul izbucnirii incendiului.

