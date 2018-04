Incendiu la Trump Tower din New York. O persoană a murit și patru pompieri au fost răniți, a declarat purtătorul de cuvânt al New York City Fire Department pentru CNN.

Persoana decedată este ocupantul apartamentului de la etajul 50 afectat de incendiu.

Niciunul dintre membrii familiei Trump nu se afla în clădire. Etajele unde Trump are reşedinţa privată şi birourile nu au suferit daune, dar, conform şefului pompierilor, o cantitate "considerabilă" de fum s-a înregistrat în anumite părţi ale... citeste mai mult

