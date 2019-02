Incendiu la Munteni de Jos langa vila lui Porumboiu: casa unui medic mistuita de flacari!

FOC!… In urma cu putin timp, pompierii militari si echipajul SMURD au intervenit la un incendiu care se manifesta extreme de violent, la intrarea in localitatea Munteni de Jos. Martorii oculari sustin ca locuinta ar apartine unui medic si ca acesta ar fi blocat in interior. La fata locului a fost trimisa inclusiv o autoscara pentru interventie la inaltime. Misiunea pompierilor este deosebit de dificila, pentru ca spatiul de manevra este destul de ingust. Vom reveni cu detalii in cel mai scurt timp!

