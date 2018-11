Fum într-un vagon (ultimul al garniturii) al trenului IR Timişoara - Iasi, care se afla în gara Frasin.

În jur de 30 de călători s-au autoevacuat din vagon. Fumul iesea din gurile instalaţiilor de încalzire.

Lucratorii CFR au decuplat vagonul si au folosit stingatoare pana la sosirea pompierilor militari.

Dupa ce incendiul a fost lichidat şi s-a verificat zona, trenul si-a continuat drumul.

Calatorii din vagonul respectiv s-au imbarcat in celelalte vagoane. Evenimentul a fost anuntat la 112 la ora 7:42, iar ulterior trenul s-a pus in miscare in jurul orei 8:00. citeste mai mult