O persoana decedata a fost gasita azi, 3 februarie, in jurul orei 14, in apele lacului Varsolt. Aceasta nu a fost, deocamdata, identificata. Persoana a fost vazuta in zona cantoanelor. A intervenit Sectia de Pompieri Simleu Silvaniei cu 1 ASAS, 1 ACI,...

Salajeanul, 3 Februarie 2019