Un elicopter SMURD a fost solicitat luni să preia în Vaslui doi copii răniţi într-un incendiu.

Unun dintre copiii răniți are arsuri pe 90 la sută din suprafaţa corporală, iar celălalt, în vârstă de un an şi opt luni, are afectate căile respiuratorii.

Se pare că cei mici au fost lăsaţi nesupravegheaţi în casă.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, un incendiu a izbucnit,... citeste mai mult

ieri, 20:42 in Eveniment, Vizualizari: 36 , Sursa: B1TV in